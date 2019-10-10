، سعود بن خالد يكرم 80 متفوقًا ومتميزًا من "إخاء" المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الدهمشي": الخير متأصل في قادة المملكة وأهلها منذ عهد المؤسس

رعى نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، مساء الأربعاء، حفل التميز السنوي الخامس للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" في المدينة المنورة.

جاء ذلك، في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة، بحضور رجال الأعمال ووجهاء المدينة المنورة والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى أمين عام مؤسسة "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، كلمة نوّه فيها بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه المؤسسة من قبل الحكومة الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - الذي عزز الدور الاجتماعي والعمل الإنساني لفئات المجتمع، سيما المستفيدين من الجمعيات الخيرية عبر رؤية المملكة 2030 التي دعت إلى تضافر الجهود وتحقيق التكامل بين الجهات الخيرية والقطاعات الأخرى، ونقل المستفيدين من الرعوية إلى التنموية والمنتجة لتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وقال "الدهمشي"، إن الخير متأصل في قادة هذه البلاد وأهلها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله - وأبنائه البررة من بعده، إلى عهدنا الزاهر، عهد خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـحفظه الله -، فهو القلب النابض لكثير من الأعمال الخيرية، ولا نكاد نجد سبيل خير وبرًا إلا وكان لخادم الحرمين الشريفين اليد الطولى فيه، وله باع طويل في العمل الإنساني.

وأضاف أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين، لم يقتصر على الأعمال الخيرية في المملكة فحسب، بل تعداه ليشمل بعطفه وإنسانيته وحنوه الأبوي من يحتاج إلى مد يد العون والمساعدة من المسلمين من خارج البلاد، حيث اقترن اسمه في كثير من المشاريع والأعمال الخيرية، وهذه خصوصية حباه الله بها.

وتابع قائلاً: "تجلت صور رائعة لإنجازاته تجسدت على أرض الواقع، فما نشهده من انتشار العمل الاجتماعي وازدهاره لهو خير برهان على اهتمامه -حفظه الله - لتحقيق التكافل الاجتماعي والتعاضد بين أفراد المجتمع، لما يقدمه من دعم مادي ومعنوي، وتوجيهات سديدة، وتأييد مستمر، وتشجيع ومساندة ومبادرات خيرة".

وبين أن الرؤية الوطنية 2030، بقيادة عرابها ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله - أكّدت على الاهتمام بالجانب الخيري، وتقديم كل أوجه الدعم للمستفيدين من الجهات الخيرية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتأهيليهم وإلحاقهم بسوق العمل، ونقلهم من الرعوية إلى التنموية والمنتجة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم المستفيدين.

وقال: "إن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أخذت على عاتقها خدمة هذه الفئة العزيزة من الأيتام، وخطت في ذلك خطوات ملموسة كانت محل التقدير والإشادة بفضل الله، وباتت ترعى ما يربو على 3500 يتيم ويتيمة تقدم لهم مختلف أوجه الرعاية المادية والمعنوية والإرشادية والتربوية والتعليمية والتأهيلية وتسعى لتمكينهم وتحسين جودة حياتهم.

واحتفالنا في هذا المساء بالمتفوقين والمتميزين هو أحد ثمار هذه الجهود المباركة. واليوم ولله الحمد والمنة نفخر في إخاء بمخرجات التمكين من الأبناء والبنات، فهناك 48 مبتعثًا منهم أربعة مبتعثين من إخاء المدينة و150 طالبًا وطالبة في التعليم العام منهم 23 من إخاء المدينة، إضافة إلى 350 طالبًا وطالبة في التعليم الجامعي ومرحلة الدبلوم منهم 55 من إخاء المدينة.

كما أن هناك أكثر من 500 ابن وابنة التحقوا بالوظائف في مختلف القطعات، منهم رواد أعمال يساهمون في التنمية المستدامة، كما ملكت "إخاء" 313 أسرة بيوتاً سكنية، منهم 35 أسرة من إخاء المدينة لينطلقوا في أداء رسالتهم وخدمة مجتمعهم".

وأعرب "الدهمشي" عن شكره وتقديره لراعي الحفل على رعايته وتشريفه حفل التميز السنوي الخامس بمؤسسة إخاء ـ فرع المدينة المنورة، وهذه اللفتة الكريمة التي تأتي امتدادًا لحرصه المعهود على دفع عجلة العمل الاجتماعي والإنساني في المملكة، والسعي الدؤوب من أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030، واهتمامه بتلمس احتياجات فئات المجتمع، خصوصًا ما يتعلق منها بالأيتام، واحتضانهم وتقديم الدعم لهم، ومساندتهم ليكونوا أعضاءً منتجين في مجتمعهم، وتشجيعهم للإسهام في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة بكل المجالات.

كما شكر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، الذي يولي فئة الأيتام أهمية كبيرة لتقديم جميع الاحتياجات الممكنة لدعمهم وتأهيلهم وتدريبهم ليصبحوا فاعلين لخدمة دينهم ووطنهم، وللحضور الكريم لتشريفهم الحفل، ولكل من ساهم ودعم حفل التميز السنوي الخامس في المدينة المنورة.

تلا ذلك عرض مرئي لأبرز النجاحات التي تحققت لأبناء المؤسسة في فرعها بالمدينة المنورة خلال العام الهجري الجاري, والبرامج والنشاطات التي تنفّذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال مؤسسة "إخاء".

وتوالت فقرات الحفل، وألقيت قصيدة شعرية في حب الوطن ثم أوبريت "بصمة وأثر" يحاكي الدور الاجتماعي والإنساني في المملكة وأثره على الأجيال القادمة.

وفي ختام الحفل، سلمت الوحدات السكنية، وكرم 66 متفوقًا ممن حصلوا على درجات التفوق العلمي لمختلف المراحل الدراسية ومراحل التعليم الجامعي، إضافة إلى تكريم ١٤ متميزًا، ممن أثبتوا جدارتهم في سوق العمل، وكذلك الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة "إخاء" والداعمين لها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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إخاء المدينة المنورة