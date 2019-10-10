محمد بن مسعود - الدمام - اتخِذت موقع لتخزين أثاث وتم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد. الدفاع المدني حريق جدة الدفاع المدني حريق جدة 10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 02:41 PM Advertisements اتخِذت موقع لتخزين أثاث وتم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة أخمدت مديرية الدفاع المدني حريقاً نشب في 4 فلل سكنية متجاورة وقامت بإخلاء 20 شخصاً دون إصابات. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر": أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بارتداد لأربع فلل سكنية متجاورة متخذة كموقع لتخزين أثاث، تم إخلاء 20 شخصاً دون أي إصابات ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، مدني #جدة يخمد حريقاً اندلع بارتداد لـ4 فلل سكنية متجاورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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