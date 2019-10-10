، "إغاثي الملك سلمان": المركز هو الوحيد المخول بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا للحرص خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة كغسل الأموال أو تمويل الإرهاب

أفاد المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي, بأن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأمر السامي الكريم رقم 55871 وتاريخ 9/ 11/ 1436 هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

ودعا المركز الجميع إلى عدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال "الجطيلي": المركز قد هيأ منصة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (https://donate.ksrelief.org) وكذلك عبر الرسائل النصية لجميع شركات الاتصالات المشغلة بإرسال رسالة نصية على الرقم "5565"، لتيسير استقبال التبرعات من المواطنين والمقيمين.

وأكد المتحدث الرسمي حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا.إغاثي الملك سلمان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية