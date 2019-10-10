خلال زيارته لمركز العمليات.. شاهد كيف كان لقاء تركي آل الشيخ بالعاملين في موسم الرياض

قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بزيارة لمركز عمليات موسم الرياض، وذلك للإطلاع على آخر الاستعدادات قبل انطلاق الفعاليات.

ونشر حساب موسم الرياض على تويتر، صوراً توثق زيارة آل الشيخ، وحرص الكثيرين على التقاط السيلفي معه.

من جهة أخرى نشر آل الشيخ تغريدة قال فيها: ”جنودنا البواسل وذوي الشهداء سعادتكم حق علينا، خصومات تخصكم لكل فعاليات موسم الرياض في كل فروع فيرجن” .

جدير بالذكر أن موسم الرياض يضم أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهي ومولات تجارية تحتوي على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.