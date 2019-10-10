عاجل اليمن : سما المصري تنشر فيديو جديد على طريقتها ‘‘الخاصة‘‘– انقح من الاخير.. وتفجر موجة غضب عارم ‘‘تهز‘‘ انستجرام.. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تنشر فيديو جديد على طريقتها ‘‘الخاصة‘‘– انقح من الاخير.. وتفجر موجة غضب عارم ‘‘تهز‘‘ انستجرام.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة المصرية سما المصري، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو جديد لها وصفه النشطاء بـ”الإباحي” كونها ترتدي “مايوه بكيني” .

في حمام السباحة وتتعمد إظهار جسدها وتحسس صدرها وتقوم بحركات مثيرة. وكتبت سما المصري تعليقًا على الفيديو الذي نشرته على موقع “انستجرام” :” نرجع للمليطه تاني باه…..دي أنواع العوم الكلابي استنوا باه أنواع العوم الجاموسي..معايا مش هتقدروا تغمضوا عينكم خااالص…الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري.

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.عوم كلابي كلابي مفيش كلام…..ااااه يامنحرفه”. وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل، واصفين الفيديو بالإباحي، مشيرين إلى أنها تسعى من خلال التعري والإباحية إلى زيادة نسب المشاهدات على قناتها عبر اليوتيوب، مطالبين بضرورة اتخاذ موقف قانوني لوقفها عن هذه الأفعال التي تسيئ لمصر والمصريين.