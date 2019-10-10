عاجل اليمن : صواريخ عملاقة لدولة عظمى في قبضة الحوثيين .. وموقع أمريكي يكشف كيف وصلت إليهم وما هي الأهداف القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن صواريخ عملاقة لدولة عظمى في قبضة الحوثيين .. وموقع أمريكي يكشف كيف وصلت إليهم وما هي الأهداف القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع (ناشونال إنترست) الأمريكي تقريراً حول الترسانة الصاروخية التي بحوزة جماعة التمرد الحوثية في اليمن، والتي استعان بها في شن ضربات في عمق المملكة العربية السعودية.

وسرد التقرير معلومات حول صواريخ “سكود” الكورية الجنوبية التي وقعت في أيدي الجماعة المليشياوية بسبب الظروف السياسية التي أفضت في العام 2014م إلى اقتحام الحوثيين العاصمة صنعاء والسيطرة على معظم محافظات الشمال اليمني.

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وتطرق التقرير إلى قصة العراق مع صواريخ سكود مماثلة أثناء فترة حربها مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وكيف قام الجيش العراقي بتعديل هذه الصواريخ لخلق جيل جديد من الصواريخ المعدلة.

وبحسب التقرير فإن عملية التعديل على صواريخ سكود، وبناءاً على التجربة العراقية، عملية ممكنة وفي المتناول ولا تحتاج إلى تقنيات معقدة، وهو ما يفسر ظهور جيل جديد من الصواريخ الحوثية كصاروخ “قدس 1” و “بركان”.

نص التقرير

اشتملت الضربات الصاروخية التي ألحقت أضرارًا بالغة بمنشأة نفط سعودية رئيسية في 14 سبتمبر 2019 ، طائرات بدون طيار مزودة بذخيرة موجهة.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجمات على مواقع أرامكو ، والتي تقع على بعد حوالي 800 ميل من الحدود السعودية اليمنية. وقد زود فيلق الحرس الثوري الإيراني المتشدد الحوثيين بالأسلحة بما في ذلك الطائرات بدون طيار.