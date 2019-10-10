عاجل اليمن : وصول قوات ضخمة لإسناد الشرعية إلى العاصمة .. وتحركات سعودية حاسمة تنهي التمرد والعدو اللدود للإمارات يطير إلى شبوة

شكرا لقرائتكم خبر عن وصول قوات ضخمة لإسناد الشرعية إلى العاصمة .. وتحركات سعودية حاسمة تنهي التمرد والعدو اللدود للإمارات يطير إلى شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​أفادت مصادر محلية بوصول قوات عسكرية سعودية إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لدعم القوات الحكومية بالمحافظة. وبحسب المصادر فإن وصول القوات يسبق وصول وفد حكومي رفيع المستوى للمحافظة، وذلك للاستقرار فيها ومن بينهم وزير الداخلية احمد الميسري. قد يهمك ايضاً: دولة خليجية تفتح أبوابها للوافدين وتسمح لهم بالعمل في هذه القطاعات وتقدم تسهيلات جديدة ومغرية....وداعًا لرسوم العمالة والمرافقين الفريق علي محسن يخرج عن صمته ويصدر توجيهات عسكرية حاسمة .. وخطاب رسمي لـ‘‘هادي’’بعد الانتصارات في الجنوب . هذا الحيوان يقتحم صالون تجميل ويثير الرعب في أوساط النساء .. وما فعله بإحداهن أمام الجميع أمر لا يخطر على بال (فيديو) محامي الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ يخرج عن صمته ويوجه أقوى رسالة محرجة للإمارات ..شاهد ماورد فيها حورية الأرض’’ أجمل فتاة سعودية للعام 2019 تصيب المغردين السعوديين بالجنون (صور) تفاصيل جديده حول اعدام مسلحون مدير مطاعم الحمراء Advertisements بعد ظهوره علئ BBC : بائع الماء المتجول يصبح نجماً عالمياً وصدمة غير متوقعة عند الإجابة على هذا السؤال (فيديو) دواء مذهل لأخطر مرض يعاني منه الرجال والنساء (الحلبة اليمنية).. شاهد خبر صاعق.. وباء جديد سيهدد العالم ويقتل 80 مليون انسان في 36 ساعة كشفت عنه اليوم صحيفة بريطانية – (تفاصيل) حادث مروري هو الأبشع ومجزرة مروعة من اليمنيين ..شاهد اولى الصور عمان تدخل خط الحرب اليمنية اخيرا وترسل وتدعم اول قواتها الئ اليمن وصحيفة اماراتيه تكشف المستور عاجل:سقوط اهم معسكرات الحوثيين قبل قليل بايدي الجيش الوطني وفرار قيادات كبيره ومترات صغيره تفصل عن تحرير مدينه جديدة (تفاصيل) تنبيه للمواطنين باخذ الحيطة والحذر من كارثة ستحل في العاصمة صنعاء…(تفاصيل).. مسؤول قطري يفجر عراك شديد مع أمير سعودي بارز .. وأحدهما يقع في الفخ بسبب زلة لسان غير محسوبة.. شاهد كيف كانت النهاية شاهد : شيخ قبلي يفاجئ الجميع أمام حشد كبير ومبعوثين عبدالملك الحوثي «انا فداء لحذاء عفاش» (فيديو) قنبلة جديدة بشأن مصير ‘‘سعود القحطاني’’ بعد اختفائه منذ مقتل ‘‘خاشقجي’’ومجتهد يقطع جميع التكهنات ويفجر المفاجائات؟ المصادر أوضحت لموقع ” بوابتي” أن القوات السعودية تضم أكثر من 50 عربة ويأتي وصولها تزامنا مع اقتراب موعد عودة الحكومة للمحافظة.

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