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الرياض - رنا هويدي - بن سلمان سلمان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل وينشر تغريدة صادمة تتحدث عن اعدام والده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الدكتور عبدالله العودة ابن الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، تغريدة جديدة على حسابه بتويتر اليوم تحدث فيها قضية والده والتي سيتم إصدار الحكم النهائي فيها غدا، الخميس. ودون “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”غداً الخميس -بإذن الله- ستكون جلسة الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض والتي سيكون فيها النطق بالحكم.” بن سلمان سلمان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل وينشر تغريدة صادمة تتحدث عن اعدام والده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي عـــــاجـل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ Advertisements وتابع:”أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه وعن البقية” والشيخ سلمان العودة من بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف سبتمبر2017، وبينهم كتّاب وصحفيون، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.

وحضر العودة خلال الأسبوعين الماضيين سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد بأنّ النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات “ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة في حسابه بتويتر”. وأوقف العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر. وقطعت السعودية وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو2017. وكان المدعي العام السعودي طلب الإعدام للشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضا أنه يواجه 37 تهمة. وتقول عائلة سلمان العودة إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة، وهو الأمر الذي رفضه.

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