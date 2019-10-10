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الرياض - رنا هويدي - عـــــاجـل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام

تداول ناشطون على السوشال ميديا اخبارا تتحدث عن سقوط طائرة امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة اليوم الخميس اثناء توجه إلى تركيا . بن سلمان سلمان يفجر مفاجأة من العيار الثقيل وينشر تغريدة صادمة تتحدث عن اعدام والده تشعل مواقع التواصل الاجتماعي عـــــاجـل : سقوط طائرة امير قطر مساء اليوم ووفاة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة .. شاهد صور اولية للحطام Advertisements “مجتهد” يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ وزعمت تلك الاشاعة ان طائرة امير قطر تعرضت لخلل فني ، وفقد طاقمها القدرة على التحكم بها ، وتحطمت بعد اقل من ساعة على اقلاعها من الدوحة ، ونشر الناشطون صورا لطائرة قطرية تشتعل بالنيران وزعمو انها طائرة اميرة قطر بعد سقوطها . هذة الاشاعة التي انتشرت مساء اليوم سرعان ما افتضحت واتضح انه لا أساس لها من الصحة ، وان امير قطر لم يغادر الدوحة ، وبعد تتبع مصدر الإشاعة اتضح انها من حسابات اماراتية ارادو من خلالها خلط الاوراق . كما اتضح ان الصورة المتداولة هي لطائرة قطرية فعلا اسقطها حلف الناتو في منتصف العام 2017م اثناء توجهها الى ليبيا حسب ما نشرته وسائل الاعلام في ذلك الوقت

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