السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء": 140 ممثلاً للسلامة جاهزون لمكافحة الحرائق والإخلاء في حفر الباطن والقصيم



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق10 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت الشركة

ويعد برنامج السلامة من أهم البرامج المستمرة، التي تركز عليها الشركة من خلال تقديم عدد من الدورات والزيارات والحملات إيماناً منها بأهمية رفع درجة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع.

ويشمل برنامج الدورة، تقديم مادة علمية مبسطة لغير المتخصصين بالسلامة يشرحها مدربين مختصين بالسلامة، وتركز الدورة على عدة محاور أبرزها: "مفهوم السلامة، وأساسيات مكافحة الحرائق، وخطة الإخلاء".

وستقام الدورة القادمة بإذن الله يومي الثلاثاء، الأربعاء القادم 15-16 أكتوبر 2019 في مدينتي (حائل / تبوك) وتستهدف عدد 70 ممثل سلامة.

وكانت "السعودية للكهرباء"، أطلقت خلال الأسبوع الحالي دورات السلامة في المدارس في مرحلتها الثالثة، وتستهدف ممثلي السلامة في وزارة التعليم في تسعة مدن، ابتداءً من الأحساء والجوف، تليها بقية المدن، ومنها: (القصيم، وحفر الباطن، وحائل، وتبوك، ونجران، والباحة، والطائف).

وتأتي هذه البرامج التدريبية تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ووزارة التعليم، واستكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي استفاد منها أكثر من 600 ممثل وممثلة سلامة في (الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والدوادمي، والخرج، والمدينة، وأبها).

// انتهى //

13:48ت م

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الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق10 أكتوبر 2019 م واساختتمت الشركة السعودية للكهرباء أمس، دورة السلامة في المدارس في مدينتي حفر الباطن والقصيم، بحضور ممثلي السلامة من منسوبي وزارة التعليم، وبلغ عدد المستفيدين من بداية الدورة 140 ممثل سلامة، وذلك في إطار التعاون بين الشركة والوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية.ويعد برنامج السلامة من أهم البرامج المستمرة، التي تركز عليها الشركة من خلال تقديم عدد من الدورات والزيارات والحملات إيماناً منها بأهمية رفع درجة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع.ويشمل برنامج الدورة، تقديم مادة علمية مبسطة لغير المتخصصين بالسلامة يشرحها مدربين مختصين بالسلامة، وتركز الدورة على عدة محاور أبرزها: "مفهوم السلامة، وأساسيات مكافحة الحرائق، وخطة الإخلاء".وستقام الدورة القادمة بإذن الله يومي الثلاثاء، الأربعاء القادم 15-16 أكتوبر 2019 في مدينتي (حائل / تبوك) وتستهدف عدد 70 ممثل سلامة.وكانت "السعودية للكهرباء"، أطلقت خلال الأسبوع الحالي دورات السلامة في المدارس في مرحلتها الثالثة، وتستهدف ممثلي السلامة في وزارة التعليم في تسعة مدن، ابتداءً من الأحساء والجوف، تليها بقية المدن، ومنها: (القصيم، وحفر الباطن، وحائل، وتبوك، ونجران، والباحة، والطائف).وتأتي هذه البرامج التدريبية تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ووزارة التعليم، واستكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية، التي استفاد منها أكثر من 600 ممثل وممثلة سلامة في (الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والدوادمي، والخرج، والمدينة، وأبها).// انتهى //13:48ت م0096

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