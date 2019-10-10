السعودية اليوم / بريد منطقة تبوك يحتفل باليوم العالمي للبريد



تبوك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

احتفى منسوبو بريد منطقة تبوك أمس، باليوم العالمي للبريد الذي يوافق التاسع من أكتوبر من كل عام, بحضور مدير عام البريد بالمنطقة فايز العنزي وعدد من القيادات والموظفين وذلك في المبني الرئيسي بتبوك.

وأوضح " العنزي " في كلمة ألقاها خلال الحفل أن مؤسسة البريد السعودي حققت العديد من الخطوات التطويرية في سبيل تقديم خدمات بريدية نوعية بمعايير عالمية وعصرية تسهم بفعالية في عملية التنمية في خدمة المجتمع, بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030, مضيفاً أن البريد السعودي عضو فاعل ومؤثر في الإتحاد البريدي العالمي, إذ أسهم البريد منذ انضمامه للاتحاد في عام 1927م, بفعالية بصياغة الاستراتيجيات والاتفاقيات والنظم التي أقرها الاتحاد البريدي العالمي, كما حصل على العديد من الجوائز والشهادات والأوسمة محليا وإقليمياً ودولياً , مشيراً إلى أن البريد يسعى لتعزيز أكبر لدوره كحلقة وصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة والعالم الكبير من حولنا، من خلال الاهتمام بتحسين الخدمات والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة والنظم الإلكترونية .

وفي نهاية الحفل قدم مدير عام بريد منطقة تبوك الشكر للمشاركين في المناسبة، مؤكداً أهمية الحرص على رفع الإنتاجية وتقديم الخدمات البريدية للمواطنين والمقيمين بشكل مميز، مشيداً بالإدارات والموظفين المميزين في المنطقة على الجهود التي يقومون بها.

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13:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.