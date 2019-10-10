السعودية اليوم / وزير دفاع النيجر يستقبل سفير المملكة



نيامي 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير دفاع النيجر ايسوفو كاتام في مكتبه بالعاصمة نيامي اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي والملحق العسكري بسفارة المملكة العميد ركن محمد بن سالم الحميد.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك ودفعها في جميع المستويات.

// انتهى //

13:43ت م

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