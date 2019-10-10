السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الأصقه والعتيبي بمناسبة تكليفهما مديرين للأحوال المدنية في الرياض والقصيم



بريدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبة في ديوان الأمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير الأحوال المدنية بالمنطقة سابقاً إبراهيم الأصقه بعد صدور قرار تكليفه مديراً للأحوال المدنية بالرياض، ومطلق بن محمد العتيبي بعد صدور قرار تكليفه مديراً للأحوال المدنية بمنطقة القصيم.

وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة القصيم بمدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة مطلق العتيبي متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مؤكداً أهمية بذل الجهود لكل ما من شأنه تعزيز الجانب الإيجابي في خدمة المواطنين والمواطنات، مشيداً بالجهود التي يقدمها منسوبي ومنسوبات إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة في تقديم الخدمة وفق أعلى المواصفات التقنية عالية المستوى، منوهاً بما قدمه مدير الأحوال السابق إبراهيم الأصقه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، داعياً المولى عز وجل أن يعينهم على تأدية الأمانة وأن يحيطهم بالتوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب مدير عام إدارة الأحوال المدنية بالقصيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على متابعته المستمرة لما تقوم به الأحوال المدنية بالمنطقة من خدمات، مؤكداً حرص الجميع على بذل وتقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

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13:30ت م

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