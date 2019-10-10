السعودية اليوم / سمو نائب حاكم دبي يزور جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس 2019



دبي 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، اليوم، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جايتكس2019 المقام حالياً في مدينة دبي.

وكان في استقبال سموه وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء / فهد بن إبراهيم الزرعة، الذي اصطحب سموه في جولة شاملة على الجناح اطلع خلالها على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.

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13:09ت م

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