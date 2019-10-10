السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تدشّن تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري CT-MAP



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

تُدشن معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى الاثنين القادم, مشروع تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري"CT-MAP الذي تنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وذلك على مسرح مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بالجامعة.

وأوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية تدشن المرحلة الأولى من برنامج النظام الإلكتروني لمتابعة وتقييم التدريب السريري CT-MAP الذي يهدف إلى ضبط جودة التدريب ويتيح لكل من الكليات ومراكز التدريب فرصة متابعة أداء المتدربات مما يسهم في تأهيل كوادر على مستوى عالٍ من المهارة للانضمام إلى سوق العمل.

من جانبها بينت مساعدة وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية للكليات الصحية الدكتورة خلود العالي أن النظام الإلكتروني هو أحد المشاريع المدرجة ضمن مبادرة ضبط جودة أداء تدريب طالبات الكليات الصحية، ويعد من أوائل حلول أتمت أنظمة متابعة وتقييم التدريب السريري على مستوى الخليج العربي وقد تم تصميمه ليتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة والمنبثقة من رؤية المملكة العربية

وأفادت أن هذا البرنامج يحقق نقلة نوعية إذ يربط بشكل مباشر وآني الكليات الصحية بمراكز التدريب مما يتيح التواصل الحي المباشر ويمنح الفرصة للأطراف ذات العلاقة للتقييم والتقويم، الأمر الذي يصب مباشرة في رفع جودة المخرجات والحد من الهدر.

//انتهى//

13:00ت م

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الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واستُدشن معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى الاثنين القادم, مشروع تطوير نظام متابعة وتقييم التدريب السريري"CT-MAP الذي تنظمه وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، وذلك على مسرح مركز المحاكاة وتنمية المهارات السريرية بالجامعة.وأوضحت وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال الرشيد أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية تدشن المرحلة الأولى من برنامج النظام الإلكتروني لمتابعة وتقييم التدريب السريري CT-MAP الذي يهدف إلى ضبط جودة التدريب ويتيح لكل من الكليات ومراكز التدريب فرصة متابعة أداء المتدربات مما يسهم في تأهيل كوادر على مستوى عالٍ من المهارة للانضمام إلى سوق العمل.من جانبها بينت مساعدة وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية للكليات الصحية الدكتورة خلود العالي أن النظام الإلكتروني هو أحد المشاريع المدرجة ضمن مبادرة ضبط جودة أداء تدريب طالبات الكليات الصحية، ويعد من أوائل حلول أتمت أنظمة متابعة وتقييم التدريب السريري على مستوى الخليج العربي وقد تم تصميمه ليتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة والمنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030وأفادت أن هذا البرنامج يحقق نقلة نوعية إذ يربط بشكل مباشر وآني الكليات الصحية بمراكز التدريب مما يتيح التواصل الحي المباشر ويمنح الفرصة للأطراف ذات العلاقة للتقييم والتقويم، الأمر الذي يصب مباشرة في رفع جودة المخرجات والحد من الهدر.//انتهى//13:00ت م0079

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