ملتقى الأعمال التطوعية بالحج في جامعة أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جامعة أم القرى الاثنين المقبل أول ملتقى للفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج، بعنوان "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن" بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

ويهدف الملتقى إلى إبراز الدور الريادي والفعال للفريق في الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة والشراكات الاجتماعية القائمة لتحقيق رؤية 2030 في مجال التطوع. ويتكون الفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج من وزارة الحج والعمرة، وزارة الإعلام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، المديرية العامة للدفاع المدني، جامعة أم القرى ممثلة في كلية الطب، هيئة الهلال الأحمر السعودي، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (سماف)، وجمعية الكشافة العربية السعودية.

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ويسعى الملتقى الذي تنظمه كلية الطب بجامعة أم القرى، إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل التطوعي وتعزيز العلاقة التكاملية بين الجهات المشاركة كافة في فريق تنسيق الجهود التطوعية في مجالات العمل التطوعي. كما يهدف الملتقى إلى ترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي عن طريق نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، خاصة لفئة الشباب (من الجنسين)، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في العمل التطوعي، وتقديم العمل التطوعي النوعي التخصصي، والتعرف على أنسب الأساليب والوسائل التي يمكن استخدامها في رفع وزيادة التطوع في موسم الحج.

وستناقش جلسات "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن" محورين رئيسيين، الأول: أثر التكامل بين الجهات التطوعية لتقديم خدمات تطوعية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، والثاني: العمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي. كما يستهدف الملتقى المتطوعون من الجهات التطوعية الحكومية والخيرية كافة، وأعضاء فريق تنسيق الجهود التطوعية بالحج، والجمعيات واللجان التطوعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الإعلامية غير الربحية المتخصصة في العمل التطوعي والخيري، والمتخصصين في الجامعات السعودية في مجال العمل التطوعي والخيري.

لحضور الفعاليات التي ستقام في الملتقى، يرجى التسجيل في المنصة الالكترونية للملتقى من خلال الرابط التالي: http://www.attaaforum.org/.