السعودية | بالصور.. فنانة سعودية تبدع في رسم الوجوه بدقه مذهلة

شكرا لقرائتكم بالصور.. فنانة سعودية تبدع في رسم الوجوه بدقه مذهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فنانة تشكيلية سعودية، لم تكتفِ بدراستها إدارة الأعمال، لتسلك طريقة التعلم الذاتي في تعلم فنون التشكيل، حتى وصلت إلى مراحل متقدمة من الاحتراف.

الفنانة غادة الموسى ذات 21 عاماً، أمسكت قلمها الرصاص وأدوات الفحم والتلوين لترسم لوحات "البورتريه" بدقه متقدمة، تقول لـ"العربية.نت": "أعشق رسم الصور ذات الدقة العالية وأخرج التفاصيل والتباين اللوني وملامح الوجه المخلتفة".

وأضافت: "أطمح لافتتاح معرض خاص وآخر استديو بهدف إقامة ورش تدريبية، كما لي أمانٍ بمشاركة أعمالي الفنية في مختلف المدن السعودية والعالم، فأهم ما أملكه من لوحات هي بعنوان (نصف القمر) والتي استغرق رسمها 4 أشهر، وأخرى بعنوان (الحياة) ولاقتا الكثير من الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للدقة العالية في تفاصيل عرض اللوحة".

وأوضحت الموسى "أحرص على رسم البروتريه الواقعية باستخدام أقلام خشبية، كم أقوم برسم العيون والحيوانات مع إضافة اللمسات الهندسية باستخدام أسلوب 3D وكتابة الخط بالحروف الإنجليزية واليابانية، كما أعشق رسم لغة العيون البشرية بطريقة خاصة ذات فلسفة تحكي الصمت والترابط والمشاعر".