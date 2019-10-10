محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة المحلية تصدر بياناً يفيد بسقوط 5 مصابين في الواقعة أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة". 10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 12:35 PM الشرطة المحلية تصدر بياناً يفيد بسقوط 5 مصابين في الواقعة Advertisements انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح خطيرة انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح خطيرة أفادت قناة N-TV الألمانية بوقوع انفجار، اليوم الخميس، قرب مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية في بيان: "خمسة أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة". الكلمات المفتاحية ، انفجار قرب مطار لينتس بالنمسا وإصابة شخصين بجروح خطيرة ،

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