السعودية اليوم / "مقومات حب الوطن" محاضرة دعوية بتعاوني صبيا غداً



صبيا 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، محاضرة دعوية بعنوان " مقومات حب الوطن "، يلقيها مكي بن عبده بكاري، وذلك بجامع حلة عطية.

وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.

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12:55ت م

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