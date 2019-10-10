

عمّان 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

بدأت في مدينة العقبة الأردنية أعمال المؤتمر الأوروبي السادس والثلاثين للاتحاد الدولي لجمعيات المراقبين الجويين الأردنيين للملاحة الجوية ، بمشاركة 36 دولة عربية وأجنبية.

ويناقش المشاركون في المؤتمر ، أوراق عمل متخصصة ضمن حلقات نقاشية ، تشمل القضايا الملحة وكيفية إيجاد حلول ذكية قابلة للتطبيق ، وكيفية الإسهام في تطوير الملاحة الجوية.

// انتهى //

12:50ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر السادس والثلاثين للملاحة الجوية في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.