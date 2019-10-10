السعودية اليوم / "ممارسات الجودة في برامج الدراسات العليا" ورشة عمل بجامعة الملك فيصل



الأحساء 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

نظمت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء أمس، ورشة عمل بعنوان "ممارسات الجودة في برامج الدراسات العليا"، ناقشت الوضع الراهن لبرامج الدراسات العليا، ومدى استعدادها للتقديم على الاعتماد الوطني في المنظور القريب، والخروج بتوصيات تدعم وتطور ممارسات الجودة والاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا في الكليات.

وهدفت الورشة التي قدمها مستشار الجودة بعمادة التطوير وضمان الجودة الدكتور ثامر النعيمي، إلى إيضاح الربط بين ممارسات الجودة والاعتماد الأكاديمي وأهمية الحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني، وعرض وتبيان متطلبات التقديم على الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرامج الدراسات العليا، وشرح المعايير الرئيسية والجزئية في الاعتماد الوطني لبرامج الدراسات العليا، والتركيز على أهمية التخطيط السليم والتنفيذ الجيد للحصول على الاعتماد وأهمية الالتزام بالجدول الزمني لخطوات الإعداد للاعتماد الأكاديمي ومواعيد تنفيذها.

// انتهى //

12:32ت م

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