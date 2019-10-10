السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يتفقد المقار والمرافق الدعوية بمحافظة يدمة



نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

تفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أمس ، المقار والمرافق الدعوية بمحافظة يدمة بهدف الوقوف على سير العمل والاطلاع على معايير الجودة والأداء.

وشملت الجولة التفقدية مبنى إدارة المساجد ، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد ، والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ، ومساجد وجوامع المحافظة ، وقف خلالها على المشاريع المنجزة ونسبة الانجاز في المشاريع قيد الإنشاء ، ومستوى ما يقدم من خدمات ، والتقى عدد من منسوبيها وإدارييها ، واستمع منهم إلى شرح تفصيلي بالخطط الموضوعة للرقي بالعمل وما تم انجازه من أهداف ، وما يقدم من برامج وجهود دعوية،حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

// انتهى //

12:14ت م

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