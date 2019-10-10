السعودية اليوم / جامعة أم القرى تنظم الإثنين القادم أول ملتقى للفريق التنسيقي لأعمال الحج التطوعية



مكة المكرمة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

تنظم جامعة أم القرى الأثنين القادم أول ملتقى للفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج، بعنوان "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن" بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية .

ويهدف الملتقى إلى إبراز الدور الريادي و الفعّال للفريق في الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة والشراكات الاجتماعية القائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التطوع.

ويتكون الفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، والمديرية العامة للدفاع المدني، وجامعة أم القرى ممثلة في كلية الطب، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والأكاديمية

ويسعى الملتقى الذي تنظمه كلية الطب بجامعة أم القرى، إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل التطوعي وتعزيز العلاقة التكاملية بين كافة الجهات المشاركة في فريق تنسيق الجهود التطوعية في مجالات العمل التطوعي .

كما يهدف الملتقى إلى ترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي عن طريق نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وخصوصا لفئة الشباب (من الجنسين)، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في العمل التطوعي، وتقديم العمل التطوعي النوعي التخصصي، والتعرف على أنسب الأساليب والوسائل التي يمكن استخدامها في رفع وزيادة التطوع في موسم الحج.

وستناقش جلسات "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن" محورين رئيسيين، الأول: أثر التكامل بين الجهات التطوعية لتقديم خدمات تطوعية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، والثاني : العمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، كما يستهدف الملتقى المتطوعون من كافة الجهات التطوعية الحكومية والخيرية, وأعضاء فريق تنسيق الجهود التطوعية بالحج​​، والجمعيات واللجان التطوعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الإعلامية غير الربحية المتخصصة في العمل التطوعي والخيري، والمتخصصين في الجامعات السعودية في مجال العمل التطوعي والخيري.

ولحضور الفعاليات التي ستقام في ، يرجى التسجيل في المنصة الإلكترونية للملتقى من خلال الرابط التالي : http://www.attaaforum.org/.

انتهى

12:12ت م

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مكة المكرمة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة أم القرى الأثنين القادم أول ملتقى للفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج، بعنوان "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن" بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية .ويهدف الملتقى إلى إبراز الدور الريادي و الفعّال للفريق في الأعمال التطوعية المقدمة لضيوف الرحمن، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة والشراكات الاجتماعية القائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التطوع.ويتكون الفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، والمديرية العامة للدفاع المدني، وجامعة أم القرى ممثلة في كلية الطب، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (سماف)، وجمعية الكشافة العربية السعودية.ويسعى الملتقى الذي تنظمه كلية الطب بجامعة أم القرى، إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل التطوعي وتعزيز العلاقة التكاملية بين كافة الجهات المشاركة في فريق تنسيق الجهود التطوعية في مجالات العمل التطوعي .كما يهدف الملتقى إلى ترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي عن طريق نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وخصوصا لفئة الشباب (من الجنسين)، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في العمل التطوعي، وتقديم العمل التطوعي النوعي التخصصي، والتعرف على أنسب الأساليب والوسائل التي يمكن استخدامها في رفع وزيادة التطوع في موسم الحج.وستناقش جلسات "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن" محورين رئيسيين، الأول: أثر التكامل بين الجهات التطوعية لتقديم خدمات تطوعية مميزة لحجاج بيت الله الحرام، والثاني : العمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، كما يستهدف الملتقى المتطوعون من كافة الجهات التطوعية الحكومية والخيرية, وأعضاء فريق تنسيق الجهود التطوعية بالحج​​، والجمعيات واللجان التطوعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسات الإعلامية غير الربحية المتخصصة في العمل التطوعي والخيري، والمتخصصين في الجامعات السعودية في مجال العمل التطوعي والخيري.ولحضور الفعاليات التي ستقام في ، يرجى التسجيل في المنصة الإلكترونية للملتقى من خلال الرابط التالي : http://www.attaaforum.org/.انتهى12:12ت م0064

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