

مسقط 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

بدأت في مسقط اليوم أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

// انتهى //

12:09ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.