السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على بعض محافظات عسير



أبها 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية وإثارة الأتربة والغبار على بعض المحافظات الواقعة في تهامة منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وشمل التنبيه محافظات محايل وبارق ورجال ألمع، وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع وجريان السيول في عدد من الأودية.

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11:51ت م

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