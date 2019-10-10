السعودية اليوم / جامعة وغرفة نجران تدعوان الراغبات من سيدات المجتمع للتسجيل في دورة "التخطيط الشخصي"



نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

دعت جامعة نجران و الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، الراغبات من سيدات المجتمع للتسجيل في الدورة المجانية بعنوان " التخطيط الشخصي " التي ستقام مساء الأحد القادم بقاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي، عبر الرابط الإلكتروني : www.najcci.org.sa .

وأوضح أمين غرفة نجران المكلف عبدالله بن صالح الصقري أن الدورة التي تنفذ بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران يستمر التسجيل فيها حتى تاريخ 14 / 2 / 1441هـ تستهدف السيدات، وذلك بناءً على التعاون الوثيق بين الجامعة والغرفة، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية، وحرصاً منهما على تفعيل دورهما في خدمة المجتمع والاهتمام بمختلف فئاته وشرائحه، والنهوض بالمجتمع وتنمية قدرات أفراده.

وبيّن الصقري أن الدورة، ستتناول عدداً من المحاور منها: التعرف على مفاهيم التخطيط الأساسية، وتعريف المتدربات على أحدث التطورات في هذا المجال، ومهارات إعداد الخطة الشخصية، وكتابة الرؤية والرسالة الشخصية، وكيفية صناعة الأهداف الذكية، واكتشاف الذات، وتحديد الأدوار، والتدريب على تنفيذ بعض التطبيقات العملية.

// انتهى //

11:47ت م

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