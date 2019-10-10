شكرا لقرائتكم أمطار رعدية لمدة 12 ساعة على تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-10 أمطار رعدية لمدة 12 ساعة على تبوك متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى الثانية عشر مساءً, وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.







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