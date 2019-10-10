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السفارة لدى اليابان تحذر من إعصار Hagibis
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة لدى اليابان من إعصار Hagibis والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأهابت السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، مضيفةً أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الأرقام: 09055833862 – 0335895242.
وبحسب “طقس العرب”، يُعتر إعصار HAGIBIS أقوى الأعاصير المتواجدة حالياً على وجه الأرض، لكون إعصار HAGIBIS يُصنف إعصاراً من الدرجة الخامسة، وهي أقوى الدرجات وأكثرها تدميراً على سلم الأعاصير.
ويُتوقع أن يؤثر إعصار HAGIBIS على اليابان يوم السبت المقبل بعد تراجعه من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الثانية، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة يُتوقع أن تعمل على تشكل السيول والفيضانات وأحداث أضرار واسعة في العديد من المناطق، بما فيها العاصمة اليابانية طوكيو.
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