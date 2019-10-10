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تعديل قائمة أعمال فينشر كابيتال الاستثمارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
تقدمت فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإلغاء أنشطة التعامل بالتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة موافقتها على طلب الشركة تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها بإلغاء أنشطة التعامل بالتعهد بالتغطية، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والحفظ في أعمال الأوراق المالية، لتصبح بعد التعديل، التعامل بصفة أصيل، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
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