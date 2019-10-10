ارتفاع أرباح جرير الفصلية 6% إلى 305 ملايين ريال

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة جرير للتسويق ارتفاع أرباحها الفصلية بعد الزكاة والضريبة إلى 305 ملايين ريال، مقابل 288 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 5.9%.

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ونمت الأرباح بنسبة 80.3%، مقارنة مع أرباح الربع السابق والتي كانت 169.1 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حققت جرير أرباحاً بعد الزكاة والضريبة 707.8 مليون ريال، مقابل 669.7 مليون ريال، بنمو 5.69%، بحسب ما نقلت “العربية”.

وأعادت جرير ارتفاع أرباح الربع الثالث لنمو مبيعات معظم الأقسام، خاصة قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئياً زيادة عدد المعارض من 53 إلى 59 معرضاً في ارتفاع مبيعات التجزئة، ورغم زيادة المبيعات التقديرية بنسبة 16.5% إلا أن الزيادة في الربح التقديري كانت بنسبة 5.9% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظراً لاختلاف المزيج البيعي وعروض الأسعار الترويجية وبسبب زيادة مصاريف البيع والتسويق والمصروفات غير التشغيلية.







