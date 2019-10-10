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خالد بن سلمان يناقش التحديات المشتركة مع وزير الدفاع الأمريكي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه التقى مساء أمس الأربعاء، وزيرَ الدفاع الأمريكي، مارك إسبر.
وقال الأمير خالد بن سلمان إنه ناقش مع وزير الدفاع الأمريكي خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدا على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار.
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