«مكافحة جدة» تكّرم المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - ناصر السلمي:

كرمت مكافحة المخدرات بمحافظة جدة المعلمين والمعلمات بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم لعام ٢٠١٩ تحت شعار ( معلّمي سِرُ نجاحي ) تقديراً للدور الذي يقوم به المعلمين والمعلمات تجاه ابنائنا ومشاركتهم في تعزيز الامن الفكري للمجتمع من خلال غرس المبادئ الإسلامية السمحة وحب الوطن والإنتماء له والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته.

وشبابنا هم عماد مستقبلنا المشرق واهم الركائز التي نعتمد عليها في تحقيق رؤيتنا الحلم رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تعتمد على القوه الحقيقية لمجتمعنا وهم شبابنا ومعلمينا لهم الدور البارز في توجيه ابنائنا لتحقيق ذلك.

Advertisements

وقدم سعادة مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العميد/ الحميدي بن عبدالله السبيعي شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات في كلمته الموجهه لقيادات التعليم بالمحافظة بحضور سعادة مدير عام التعليم بمحافظة جدة الدكتور/ سعد المسعودي ومساعديه ومديري ومديرات مكاتب التعليم بالمحافظة في اليوم العالمي للمعلم.

وفي لمسة وفاء وشكر لمن يستحقون الشكر والثناء قام منسوبي ومنسوبات مكافحة المخدرات بمحافظة جدة بتقديم شهادات الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات بالمحافظة والبالغ عددهم حوالي٤٥,٠٠٠ الف معلم ومعلمة في هذا الاسبوع بالتعاون مع مديري ومديرات مكاتب التعليم في المحافظه.