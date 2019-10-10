جامعة الملك فهد للبترول توظّف خريجيها في الشركات والمؤسسات الحكومية

جدة - عمرو شويل الظهران- الخليج 365:

تنظم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم الاثنين 9 ديسمبر المقبل فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف ، وذلك بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي .

Advertisements

ويهدف اليوم المفتوح للتوظيف إلى تعريف طلاب الجامعة، والمرشحين منهم للتخرج على نحو خاص، بالفرص الوظيفية والتدريبية المتوافرة لدى الجهات المشاركة في فعاليات المناسبة، وتعميق أفكارهم الخاصة بطبيعة سوق العمل واحتياجاتها من التخصصات الأكاديمية.

كما تهدف الفعاليات إلى توعية الطلاب و تأهيل الخريجين على نحو يلبي احتياجات سوق العمل وتعريف الجدد ببعض معايير اختيار التخصص العلمي المناسب وفقاً للمعايير الموضوعية السائدة في سوق العمل و المعايير الشخصية الخاصة بكل طالب ، فضلاً عن تفعيل التعاون بين الجامعة و قطاعات المجتمع.

ودعت الجامعة الجهات الراغبة في المشاركة في الفعالية التسجيل و تقديم طلب المشاركة عبر الموقع الإلكتروني http://cday.kfupm.edu.sa ، علماً أن الموعد النهائي للتسجيل ينتهي يوم الاثنين القادم .