، تسريبات تكشف مواصفات "آيفون سي 2" الجديد ،

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات لهاتف "آيفون SE2" الذي تنوي الشركة الأمريكية طرحه بداية العام المقبل.
التسريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل كانت بواسطة التايواني مينغ تشي كو، والذي غالبًا ما يحصل على معلوماته من داخل الشركة الأمريكية المصنّعة.
وبحسَب التسريبات؛ فإن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، كما أن تصميمه سيكون شبيهًا بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته.
ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، ستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف "آيفون- 8"، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضًا. كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
وبحسب التسريبات؛ فإن سعر الهاتف الجديد سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولارًا.ابل
تسريبات تكشف مواصفات "آيفون سي 2" الجديدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-10
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات لهاتف "آيفون SE2" الذي تنوي الشركة الأمريكية طرحه بداية العام المقبل.
التسريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل كانت بواسطة التايواني مينغ تشي كو، والذي غالبًا ما يحصل على معلوماته من داخل الشركة الأمريكية المصنّعة.
وبحسَب التسريبات؛ فإن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، كما أن تصميمه سيكون شبيهًا بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته.
ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، ستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف "آيفون- 8"، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضًا. كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
وبحسب التسريبات؛ فإن سعر الهاتف الجديد سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولارًا.
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
12:02 PM
سعره سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولارًا
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات لهاتف "آيفون SE2" الذي تنوي الشركة الأمريكية طرحه بداية العام المقبل.
التسريبات التي تداولها نشطاء مواقع التواصل كانت بواسطة التايواني مينغ تشي كو، والذي غالبًا ما يحصل على معلوماته من داخل الشركة الأمريكية المصنّعة.
وبحسَب التسريبات؛ فإن الهاتف الجديد سيكون مزودًا بمعالج من نوع جديد A13، وبذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، كما أن تصميمه سيكون شبيهًا بشكل كبير بتصميم هاتف آيفون 8 وكذلك مواصفاته.
ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، ستكون شاشته LCD كتلك الموجودة في هواتف "آيفون- 8"، وسيزود بزر HOME كذلك الموجود فيها أيضًا. كما يمتاز بكاميرا أمامية تمتلك خاصية التعرف على الوجوه، بالإضافة لماسح بصمات، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.
وبحسب التسريبات؛ فإن سعر الهاتف الجديد سيتراوح ما بين 345 إلى 399 دولارًا.
، تسريبات تكشف مواصفات "آيفون سي 2" الجديد ،
المصدر : الخليج 365
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