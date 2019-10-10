، الاثنين.. "جامعة أم القرى" تنظم أول ملتقى للفريق التنسيقي لأعمال الحج التطوعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظّم جامعة أم القرى يوم الاثنين المقبل 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019، أولَ ملتقى للفريــق التنســيقي للأعمــال التطوعيــة في الحج الذي تَشَكّل بأمــر ســامٍ مــن وزيــر الداخليــة عــام 1440هـ، بعنوان "ملتقى الأعمال التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن".

ويهــدف الملتقــى إلى إبــراز الــدور الريــادي والفعــال للفريــق فــي الأعمال التطوعيــة المقدمــة لضيــوف الرحمــن، وتســليط الضــوء علــى الجهــود المبذولــة والشــراكات الاجتماعية القائمــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 فــي مجــال التطــوع.

ويتكون الفريق التنسيقي للأعمال التطوعية في الحج من "وزارة الحج والعمرة"، و"وزارة الإعلام"، و"وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"، و"وزارة التعليم"، و"المديرية العامة للدفاع المدني"، و"جامعة أم القرى ممثلة في كلية الطب"، و"هيئة الهلال الأحمر السعودي"، و"الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف"، و"الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، و"الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (سماف)"، و"جمعية الكشافة العربية السعودية".

ويسعى الملتقى الذي تنظّمه كلية الطب (جامعة أم القرى)، إلى إبراز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل التطوعي، وتعزيز العلاقة التكاملية بين كل الجهات المشاركة في فريق تنسيق الجهود التطوعية في مجالات العمل التطوعي.

كما يهدف إلى ترسيخ الأمن الفكري والاجتماعي عن طريق نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وخصوصًا لفئة الشباب (من الجنسين)، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة السعودية في العمل التطوعي، وتقديم العمل التطوعي النوعي التخصصي، والتعرف على أنسب الأساليب والوسائل التي يمكن استخدامها في رفع وزيادة التطوع في موسم الحج.