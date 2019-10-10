، مبادرة "تحسين القراءة والكتابة" ترفع تحصيل الطلاب بابتدائية بالأفلاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقيت تفاعلاً من الطلاب وأدت إلى إتقان المهارات التعليمية ورفع درجة التنافس

تصوير: يزيد الفادني

نجحت مدرسة ابتدائية سلمان الفارسي بسويدان في محافظة الأفلاج في رفع مستوى تحصيل طلابها، بعد إطلاقها مبادرة "تحسين القراءة والكتابة" في الطابور الصباحي من كل يوم دراسي.

وقال قائد المدرسة عبدالله عجب آل عمار: إن المدرسة شرعت في تنفيذ مبادرة "تحسين القراءة والكتابة" في الطابور الصباحي، وذلك بوضع سبورات في الطابور ينفّذ خلالها التدريب على إحدى المهارات الأساسية، مثل التدريب على اللام القمرية والشمسية، والتفرقة بينهما، والمد والممدود والحركات، ولقيت تلك المبادرة تفاعلاً من الطلاب؛ نتيجة التشجيع والتحفيز، وتقديم الهدايا للطالب المتقن للمهارة.

من جهته، ذكر سفير التحصيل للمدرسة المشرف التربوي بتعليم الأفلاج الدكتور محمد بن عويس، أن المبادرة دفعت الطلاب للتنافس، وتطوير العديد من المهارات، وساهمت في رفع مستوى التحصيل الطلابي، كما عزّزت من قدرات الطلاب على المشاركة أمام زملائهم ومعلميهم.

وكان معلّم الصف الأول ابتدائي بالمدرسة فالح ناجي آل عمار نجح في تنويع استراتيجيات التدريس، التي ربطت بين التعلّم والتحفيز، من خلال السماح للطالب المتقن للمهارة بمزاولة اللعب إما من خلال وسائل الترفيه بالفصل، أو بساحة المدرسة، كنوع من التحفيز والترغيب في استمرار الطالب في التعلّم وحب البيئة المدرسية في أول عام دراسي له، ولقيت تلك المبادرة تفاعلاً من الطلاب، وأدت إلى إتقان المهارات التعليمية.

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تحسين القراءة والكتابة