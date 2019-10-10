، الأرصاد تنبّه المدينة وتبوك: أمطار تتواصل حتى المساء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، من وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وينبع.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمّن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشر مساءً، وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد الطقس أمطار
الأرصاد تنبّه المدينة وتبوك: أمطار تتواصل حتى المساءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-10
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، من وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وينبع.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمّن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشر مساءً، وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:49 AM
الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، من وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، والمهد، وينبع.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من العاشرة صباحاً، وتستمر حتى التاسعة مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، التنبيه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.
ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمّن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشر مساءً، وتشمل تبوك ومحافظات البدع والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، الأرصاد تنبّه المدينة وتبوك: أمطار تتواصل حتى المساء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تنبّه المدينة وتبوك: أمطار تتواصل حتى المساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.