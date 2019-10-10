موقع وزارة العمل : الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر صفر 1441 وطريقة التقديم إلكترونياً

نقدم لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة شهر صفر 1441، حيث تعتبر المساعدة المقطوعة من أهم البرامج التي وضعتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية من أجل مساعدة الأسر المحتاجة حيث أنها تسعى جاهدة لإعانة هذه الأسر على مواجهة الغلاء الذي نعيش فيه هذه الأيام، فتسعى الحكومة على توفير مستوى معيشي يليق بالمواطنون السعوديون وهناك من يبحث عن الموعد المحدد لصرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة

يمكنك أن تدخل مباشرة على موقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية ومن ثم يقوم الشخص بكتابة البيانات الكاملة مع الحرص على إستوفاء جميع الشروط الموجودة ويمكنك أن تستعلم عن قبولك بعدها من خلال الموقع حيث يتم عرض أسماء المستفيدين.

طريقة الإستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة العمل

يمكنك أن تستعلم من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن المساعدة المقطوعة وموعد صرفها حيث يتم الدخول بالبيانات ومن ثم التعرف على نزول الراتب للبنوك وإستلامه، يتم صرف المساعدة المقطوعة كل شهر يوم العاشر من الشهر الميلادي وفي حالة وجود أي عطلة ما يتم تأجيل صرف المساعدة المقطوعة لمدة يوم واحد فقط، سوف يتم صرف المساعدة المقطوعة لشهر أكنوبر في اليوم 10 الموافق 23صفر.

أهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها: