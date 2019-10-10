شاهد: نانسي عجرم تتغزل في تركي آل الشيخ

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة مفتوحة إلى المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عبرت عن إعجابها بإنجازاته، وخصت بالذكر موسم الرياض.

وغردت الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي "تويتر" قالت فيها : "الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وانشاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض،محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي".

وكان تركي آل شيخ قد بدأ بتحية الفنانة البنانية الشهيرة ، من خلال نشر مقطع فيديو للفنانة لها أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلا غنائيا بموسم الرياض، وكتب في حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلا :" زي ما أنتي سعيدة بتواجدك في المملكة، أهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك، أهلا وسهلا في بلد الخير، وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".

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ومن المقرر أن تحيي الفنانة نانسي عجرم، حفلها بموسم الرياض في 18 أكتوبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان تامر حسني في نفس الموعد.

على جانب آخر، كشفت نانسي عجرم سبب عدم مشاركتها في أعمال سينمائية حتى الآن، خلال لقاء ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا سينما.

أوضحت نانسي عجرم أنها تحب السينما، ولها مكانة خاصة في قلبها، لكن العمل يحتاج إلى تفرغ، وهو ما لا يتوافق مع جدول أعمالها الفنية المزدحم، خصوصاً أنها تحضر للجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز في موسمه الجديد.