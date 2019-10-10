“التعليم” تتيح التقاعد المبكر للمعلمين .. ومصادر توضح التفاصيل

أتاحت وزارة التعليم بدء التقديم على التقاعد المبكر لمنسوبيها من المعلمين والمعلمات عبر نظام الخدمة الذاتية (فارس)، وذلك اعتبارًا من تاريخ ١٤٤١/١/٣٠ حتى تاريخ ١٤٤١/٤/٢٩ على أن تكون فترة التقاعد بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ.

وأشارت المعلومات، وفقًا لصحيفة «عاجل»، إلى أن الوزارة فعّلت أيقونة طلب التقاعد المبكر عبر نظام فارس لمن أكمل خدمة العشرين عامًا في وظائفهم التعليمية أو الإدارية، وهي المدة المحددة للتقاعد المبكر، مؤكدة استبعاد المدد الغير محسوبة في الخدمة كالإجازات الاستثنائية وأيام الغياب دون عذر ومدة العمل على بند ١٠٥، في حين سيخضع طلب الموظف للتقاعد المبكر، لموافقة الوزير المختص، لمن لديه خدمة مدنية لا يقل صافي مدتها عن ٢٠ سنة كاملة أو خدمة محسوبة وفق أنظمة التقاعد مجموعها ٢٠ سنة بعكس التقاعد النظامي لمن بلغت خدمته ٢٥ فأكثر، فهذا لا يحتاج إلى موافقة الوزير المختص. جدير بالذكر أن وزارة التعليم بدأت في تفعيل نظام الخدمة الذاتية (فارس)؛ لتسجيل طلبات راغبي التقاعد المبكر من منسوبيها وعدم الحاجة إلى الرفع بذلك ورقيًّا.