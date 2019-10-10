إجراء جديد من إنستقرام لمنع الفضوليين من مراقبة معلوماتك

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قررت شركة إنستقرام إخفاء تبويب Following من التطبيق، والذي كان يظهر بيانات ما يقوم به كل من تتابعهم على التطبيق من علامات إعجاب وتعليقات ومتابعة على الشبكة.

وسيحرم ذلك الأمر قطاعاً كبيراً من المستخدمين من ممارسة هوايتهم المفضلة في متابعة الآخرين في صمت.

وأوضح مسؤول إنستقرام أن الشركة اكتشفت أن عدداً كبيراً من المستخدمين لا يعلمون بأمر هذا التبويب وأنه يكشف كافة ما يقومون به لمتابعيهم طوال الوقت، وبالتالي إزالته ستضفي إليهم راحة أكبر وحرية في استخدامه، إلى جانب تأكيده على أن قرار الإخفاء نابع من الرغبة في تبسيط التطبيق.

