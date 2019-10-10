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. تفاجأ مستخدمو تطبيق سناب شات بتعطل التطبيق، مساء أمس الأربعاء؛ مما تسبب في حالة من الارتباك للمستخدمين. ونصح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد المستخدمين بعدم تسجيل الخروج والانتظار حتى انتهاء حل المشكلة. وقال الرشيد في تغريدة عبر “تويتر”: “عطل عام في سناب شات (لا تسجل خروج من حسابك) وانتظر لما تنحل المشكلة، كالعادة”.





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كانت هذه تفاصيل خبر عطل عام في سناب شات وخبير تقني يوجه نصيحة للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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