شاب يتحول من عامل نظافة لصاحب شركة بـ10 مليارات دولار .. وهكذا جاءت فكرة إنشائها

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أصبح الشاب الهندي ريتيش أغروال البالغ من العمر 25 عاما، يملك شركة وصل تقييمها إلى 10 مليارات دولار عقب تأسيسها بنحو 6 سنوات فقط لتصبح ثاني أكبر شركة ناشئة هندية.

شراء أسهم جديدة

وجمعت شركة أويو المتخصصة في حجز الغرف الفندقية المتوسطة عبر الإنترنت مؤخرا نحو 1.5 مليار دولار من مؤسسها ريتيش أغروال، وسوفت بنك كروب، بجانب مستثمرين آخرين، وسط مساع للتوسع في أسواق أجنبية مثل الولايات المتحدة وأوروبا ، بحسب العربية نت .

وسينفق أغروال، البالغ من العمر 25 عاما، نحو 700 مليون دولار لشراء أسهم جديدة في شركته، التي يساهم فيها مستثمرون وصناديق استثمار عالمية، وذلك ضمن مساعيه لمضاعفة حصته في الشركة عبر إنفاق ملياري دولار لتصل حصته بها إلى 30%.

ثاني أكبر الشركات الهندية الناشئة

وأصبحت الشركة عقب عملية التمويل تلك، ثاني أكبر الشركات الهندية الناشئة بقيمة بلغت نحو 10 مليارات دولار. وتدير الشركة نحو 1.2 مليون غرفة فندقية حول 80 شركة في العالم منها 590 ألف غرفة في الصين. ودخلت الشركة السوق الأميركي في وقت سابق من هذا العام وتغطي خدماتها حاليا نحو 7500 غرفة في 60 مدينة بالولايات المتحدة، وفقا لبلومبيرغ.

وتعدت شركة أويو حدود الفنادق المتوسطة، لتعمل حاليا في مجال توفير المساحات المكتبية المشتركة، وأماكن إقامة الطلبة، وتوفير منازل لاستضافة المسافرين كما تعمل أيضا في مجال نشر المجلات.

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استراتيجية الشركة

وبدأت الشركة عملياتها بتحويل الفنادق ذات الإمكانيات المحدودة إلى منصتها الرقمية بعد ضخ أموال لإعادة تأهيل غرف تلك الفنادق من خلال إعادة التصاميم الخاصة بالغرفة وتزويدها بآلية الاتصال اللاسلكي،ثم تقوم بعرضها على الجمهور. وتعود تلك الشراكة على أصحاب الفنادق بالمزيد من العوائد إذ أنها ترفع نسب الإشغال، وفقا لبيزنس انسايدر.

وتقوم استراتيجية الشركة الأساسية في تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الفنادق، وهو ما أدى إلى اتاحة أماكن جديدة للعملاء بأسعار متنوعة، كما أنها فتحت أمام أصحاب الفنادق الباب لتطوير فنادقهم وزيادة الحجوزات.

ونشأ أغارول على الحدود بين ولايتي أوريسا وأندرا برايش بالهند الشرقية، وجاءت فكرة مشروعه أثناء رحلاته داخل بلده الهند، حيث كان يضطر آنذاك للإقامة في بعض بيوت الضيافة غير اللائقة لمحدودية ميزانيته، ومن هنا جاءت فكرته عبر إعادة تأهيل الفنادق غير اللائقة وجمعها في منصة واحدة.

العمل في النظافة

واضطر إلى العمل في النظافة بأحد الفنادق لعام كامل لكي يحصل على دراية كاملة بعمل الفنادق.

واضطر أغروال إلى ترك الدراسة الجامعية لينضم لمنحة ثيل، وهي منحة لرواد الأعمال لمدة عامين يرعاها مؤسس موقع باي بال والمستثمر في شركة فيسبوك.

وخلال عامين بعد المشاركة في المنحة، استطاع أغاروال جمع 100 مليون دولار من المستثمرين ومن بينهم سوفت بنك لصالح شركته الناشئة والتي تحمل اسم “أويو هوتلز” كما جمع 25 مليون دولار في أول دورة لجمع الاستثمارات لشركته، وهو أكبر مبلغ نقدي استطاع مشارك في منحة ثيل جمعه.

