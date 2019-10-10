وداعاً لـ«حقن الأنسولين».. كبسولات فعالة تفي بالغرض

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يؤكد الأطباء على أهمية تعاطي حقن الأنسولين لمرضى السكري، مرة واحدة على الأقل يومياً، لكن أبحاث جديدة على الحيوانات تشير إلى أن كبسولات من نوع خاص، يمكنها أن تفي بالغرض.
وأكد العلماء ان الكبسولة التجريبية يمكن أن تصمد عبر الجهاز الهضمي، وعندما تصل إلى الأمعاء الدقيقة، تنقسم إلى ميكرونات تذوب بالحائط المعوي وتطلق الدواء في مجرى الدم.
ووجد الباحثون في الاختبارات على الحيوانات، أن الكبسولة بنفس كمية الأنسولين في الحقنة، كانت قادرة على توصيله إلى مجرى الدم بسرعة فائقة.
وفي هذا السياق قال الدكتور جيوفاني ترافيرسو، أحد كبار الباحثين وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “الدافع وراء هذه التجارب، أن المرضى يفضلون الأدوية التي تعطى عبر الفم”، كما وجد الباحثون في التجارب على الحيوانات، أن كبسولات جرعات الأنسولين عملت بشكل فعال، وخفضت السكر في الدم على الفور.
وأكد ترافيرسو في بيان صحافي، أن الباحثين يعكفون على إتمام التجارب للحصول إلى كبسولات فعالة لاستخدامها مع مرضى السكري الآدميين، وفق ما نقل موقع “يو بي آي” الإلكتروني.
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