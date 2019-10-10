الأميرة مضاوي تدشن حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالجوف

دشّنت حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله، مساء أمس الأربعاء، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار (لا تنتظري الأعراض)، والتي تنظمها صحة المنطقة وذلك بفندق النزل.

وفور وصول الأميرة كان في استقبالها رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مساعدة مدير عامّ الشؤون الصحية بالجوف الدكتورة هيام بنت مبارك البحيران، حيث قصّت الأميرة الشريط إيذانًا بتدشين الحملة، وتجولت في أركان المعرض المصاحب، مستمعة لشرح عن مراحل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي من البحث والتوعية والكشف والتثقيف الصحي.

كما اطلعت على خطة صحة الجوف لحملة شهر أكتوبر التي تشمل تنظيم 6 معارض متنقلة، إضافة للمعرض الرئيس في جامعة الجوف ومدارس المنطقة والأسواق والحدائق ومحاضرات بالمدارس وعيادة في السوق.

بعد ذلك، تعرفت سموها على مبادرة فريق التوعية الصحية بصحة الجوف «واعي» التي تهدف لإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الكليات الصحية وموظفي الصحة للمشاركة في الحملات التوعوية، واطلعت على جناح الإنعاش القلبي وحملة التبرع بالدم، راجية للجميع دوام الصحة.