الجوازات وسيسكو السعودية توقعان اتفاقية «مبادرة برق»

وقَّع مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد بن حمد الصيخان والمدير العام لشركة سيسكو السعودية المهندس سلمان فقيه اتفاقية «مبادرة برق»، وذلك في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019 بدبي.

جاء ذلك بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة العمل والارتقاء بأداء منسوبي الجوازات للتميز في تقديم الخدمات بما يحقق رضا المستفيدين منها.

وأكد العميد الصيخان أن الجوازات تسعى من خلال الاتفاقية إلى تسريع التحول الرقمي للتدريب عبر الفصول الافتراضية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين وفي مختلف المجالات.