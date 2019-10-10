خالد بن سلمان يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

التقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، اليوم، بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وبحث معهما أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وغرد الأمير -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- قائلًا: «سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي اليوم، حيث تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي».

وأضاف: «التقيت اليوم وزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا -خلال اللقاء- التحديات المشتركة، وأكدنا على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار».