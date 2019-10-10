بندر بن سلطان يستقبل ولي عهد البحرين ووزير خارجية الإمارات للعزاء في وفاة والدته

استقبل الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس الأربعاء بجدة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وأعضاء من الأسرة الحاكمة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعددًا من الشيوخ يتقدمهم الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، الذين قدموا للعزاء في وفاة والدته، رحمها الله.

كما استقبل الأمراء وكبار المسؤولين وعددًا من السفراء والقناصل المعتمدين وجمعًا من المواطنين الذين قدّموا واجب العزاء للأمير في وفاة والدته، رحمها الله.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم للأمير، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويدخلها فسيح جنته.

وأعرب الأمير عن الشكر والعرفان للجميع على مواساتهم.

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وكان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين قد وصل إلى جدة في وقت سابق أمس لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رحمها الله.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

كما وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جدة اليوم لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، رحمها الله.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير سلطان بن احمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، والأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.