أمير الرياض يشارك سفارة سويسرا الاحتفال بذكرى اليوم الوطني

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الأربعاء، حفل سفارة جمهورية سويسرا لدى المملكة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقباله بمقر الحفل سفير جمهورية سويسرا لدى المملكة أندريه شالي وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.