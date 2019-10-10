السعودية اليوم / عمل القطيف ينظم لقاءً تعريفياً عن توطين قطاع الإيواء السياحي



الدمام 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

نظم مكتب العمل بمحافظة القطيف، بالتعاون مع هيئة السياحة والتراث الوطني أمس، لقاءً تعريفيًا بعنوان "توطين قطاع الإيواء السياحي"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالدمام.

وأشار نائب مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة سريان الكرناف، على سعي وزارة العمل إيصال القرارات الجديدة إلى المعنيين قبل البدء في التطبيق، من باب التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت أو من يمثلها، خاصة أن بعض القرارات ومنها التوطين تمر بمراحل انتقالية حتى يتم استكمالها.

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبد الكريم بن معتوق آل طه، أهمية توطين بعض الوظائف بالقطاع السياحي، وعقد شراكات مجتمعية مع الجهات ذات الصلة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتوفير فرص عمل والمشاركة بتطبيق قرارات الوزارة تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

// انتهى//

10:41ت م

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